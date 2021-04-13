18 пенсионеров, 2 педагога: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 40 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В структуре заболевания 28 случаев ОРВИ, 8 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая. Среди зарегистрированных случаев один завезен Казахстана.
Среди заболевших:
- 18 пенсионеров;
- 2 работника образования;
- 3 сотрудника предприятий торговли и общепита;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- работник транспортных предприятий и транспорта;
- 3 работника промышленных предприятий ;
- 3 индивидуальных предпринимателя и иные работающие;
- студент БФУ;
- учащийся лицея 23 Калининграда;
- 5 неработающих.