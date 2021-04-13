18 пенсионеров, 2 педагога: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 40 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В структуре заболевания 28 случаев ОРВИ, 8 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая. Среди зарегистрированных случаев один завезен Казахстана.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров;

- 2 работника образования;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общепита;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- работник транспортных предприятий и транспорта;

- 3 работника промышленных предприятий ;

- 3 индивидуальных предпринимателя и иные работающие;

- студент БФУ;

- учащийся лицея 23 Калининграда;

- 5 неработающих.