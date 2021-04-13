За сутки в Калининградской области два человека пострадали в ДТП

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области за сутки произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Полесском районе на 9-м километре автодороги Полесск – Большаково водитель БМВ на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате наезда 22-летний пассажир получил телесные повреждения.

В Гурьевском районе на 20-м километре автодороги Калининград - Полесск 65-летний водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и врезался в «Форд». В результате столкновения 27-летний водитель «Форда» получил телесные повреждения.