Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 40 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 7-ми муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 32 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Гвардейский городской округ - 2
Гусевский городской округ – 1
Светловский городской округ – 2
Черняховский городской округ - 1
Советский городской округ – 1