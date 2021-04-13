Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 40 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 7-ми муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 32 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Гвардейский городской округ - 2

Гусевский городской округ – 1

Светловский городской округ – 2

Черняховский городской округ - 1

Советский городской округ – 1