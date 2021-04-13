В Калининграде задержали грабителя, нападавшего на пенсионерок

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии нападений на пожилых женщин. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

На 83-летнюю женщину напали на улице Машиностроительной, когда она вошла в подъезд своего дома. Злоумышленник зашел следом и попытался силой отобрать у нее сумку. Однако пожилая женщина оказала сопротивление и подняла шум, который привлек внимание соседей и спугнул грабителя. Спустя полчаса на улице Олега Кошевого неизвестный напал на 84-летнюю горожанку и отобрал у нее сумку, в которой было 80 тысяч рублей.

После поступления в дежурную часть сообщений о случившемся, полицейские организовали оперативно-розыскные мероприятия, благодаря которым сумели установить личность злоумышленника и задержать его по горячим следам. Им оказался 30-летний местный житель.

Похищенная сумка и деньги были изъяты и возвращены потерпевшей. Мужчина арестован, на него завели уголовное дело по статье «Грабеж».