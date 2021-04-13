В Калининграде работник автомойки угнал и разбил каршеринговый автомобиль

В Калининграде полицейские раскрыли угон каршерингового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Организация, предоставляющая услуги каршеринга, оставила «КИА» на автомойке на Московском проспекте. Один из работников мойки, неоднократно судимый 28-летний мужчина, решил угнать автомобиль, чтобы покататься по ночному городу. Во время движения уголовник не справился с управлением и врезался в забор, после чего заехал на парковку торгового центра и бросил там поврежденный автомобиль.

Благодаря GPS-трекеру сотрудникам полиции удалось установить точное местоположение машины, а затем и установить личность угонщика. На него завели уголовное дело по статье « Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».