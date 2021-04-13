Калининградцев приглашают поучаствовать в формировании Национального регистра доноров костного мозга

В Калининграде 14 апреля все желающие могут принять участие в специальной акции и попробовать стать донором Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

- Сделать это можно бескровным способом, будет проводиться забор буккального эпителия (слюны), - сообщили организаторы. - Акция пройдет по адресу: Проспект Победы 3, Дом художника, цоколь с правой стороны, с 10 до 18 часов.

Важно, что теперь в Калининграде работает официальный представитель Национального регистра доноров костного мозга, который будет вести рекрутинговую деятельность в соответствии со стандартами и опытом Международной ассоциации доноров костного мозга WMDA. Это представитель Благотворительного центра «Верю в чудо» Юлия Германович.

- Моя основная работа – это организация мероприятий на сбор средств нуждающимся,- объясняет Юлия. – В феврале этого года мы решили провести в Калининграде день ребенка, больного онкологией, и совместить это с акцией по привлечению доноров костного мозга. Тогда мы впервые столкнулись с этой темой. И мы увидели, что есть потребность в дополнительной информации, а где ее взять? Мы сталкиваемся с огромным количеством вопросов абсолютно неинформированных людей, они ничего об этом не знают. Именно эту ситуацию мы хотим исправить, показать, что донорство костного мозга не страшно, не больно. Именно поэтому я сама вступила в регистр, чтобы показать нашему окружению, что в этом нет ничего пугающего.

Сегодня в российских донорских базах чуть более 150 тысяч добровольцев, готовых пожертвовать свои стволовые клетки крови для трансплантации в случае совпадения, а нужно хотя бы 500000.

Если есть вопросы по теме донорства костного мозга или предложения по проведению акций или лекций, можно обращаться к Юлии Германович по телефону: +7-963-738-24-99.

Напомним, о создании регистра доноров костного мозга в России премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства 8 апреля.