Калининградские абоненты Tele2 чаще всего пользуются Samsung, Xiaomi и Apple

.

С 2020 года топ-3 не изменился - самыми используемыми смартфонами среди абонентов Tele2 в Калининграде по-прежнему остаются модели Samsung, Xiaomi и Apple. На первом и третьем месте по популярности Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A50 соответственно. Samsung Galaxy A51 занял 6 позицию. От бренда Apple в рейтинге представлены IPhone 7 и IPhone 6S, занявшие второе и восьмое места в «десятке». В топ-10 также вошли Honor 10 Lite и 8S, занявшие 5 и 10 строчки. Компания Xiaomi представлена гаджетами Redmi Note 7, Redmi 7A, Note 8 Pro и Note 8T.

В целом доля смартфонов Samsung в Калининграде составила 25%. У Xiaomi 17%, а моделями Apple пользуются 10% клиентов оператора в регионе. Больше всего интернет-трафика в Калининградской области потребляют владельцы Apple IPhone 7, 11 и 6S, а также владельцы Samsung Galaxy A10, A51.

По итогам 2020 года абоненты оператора Tele2 в регионе «Северо-Запад» чаще выбирали для мобильного общения смартфоны: на устройства этого типа пришлось 75% трафика. Количество мобильных устройств с поддержкой технологии 4G в сети оператора увеличилось на 7 п. п. год к году и составило 91%. Клиенты в основном выбирают модели в ценовом диапазоне от 10 до 20 тыс. рублей. Только 9% гаджетов стоят более 20 тыс. рублей. Этот показатель за год увеличился на 6 п. п. При этом сохраняется высокая корреляция цены устройства с интенсивностью потребления интернет-трафика. Пользователи более дорогих моделей чаще выходят в сеть.