В Немане двое мужчин украли из строящегося дома окна и разобрали забор

В Неманском районе полицейские раскрыли кражу имущества из строящегося дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Мичуринский. Двое ранее судимых местных жителей решили сэкономить на стройматериалах и занялись хищением из соседнего дома. Воспользовавшись длительным отсутствием хозяев, они похитили 7 пластиковых окон и 6 пролётов деревянного забора. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Хозяйка дома рассказала полицейским, что заметила у владельца дома на соседней улице ограду, похожую на украденную. Правоохранители установили, что забор был действительно похищен, при этом злоумышленник уже начал его перекрашивать с целью скрыть происхождение. В результате обыска было обнаружено и изъято остальное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».