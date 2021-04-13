В Калининграде собирают деньги для лечения 13-летней девочки с ДЦП

Даша Жданова. Фото: Фонд "Берег надежды"

В Калининграде фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для 13-летней Даши Ждановой. У девочки с рождения большие проблемы со здоровьем.

«У Даши ДЦП, спастическая диплигия, оперированная центральная ядерная катаракта обоих глаз, расходящееся косоглазие. Даше предстоят три поездки на лечение в Санкт-Петербург и обратно. Операция по реконструкции стопы в институте им. Турнера будет оплачена государством, вторая поездка – перегипсовка, третья – снятие гипса и установка специальных конструкций», - рассказали в фонде.

«Берег надежды» объявляет сбор 200 тысяч рублей на перелеты семьи до места лечения и обратно, проживание и консультации, после которых возможно будет определена необходимость операции на второй стопе.