В Калининграде Светлана Дружинина и Дмитрий Харатьян выступят на бесплатном вечере

Светлана Дружинина. Фото: Александр КАТЕРУША

Вечер-презентация новых фильмов «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» состоится в Калининграде в субботу, 17 апреля.

Как рассказали организаторы, специальными гостями мероприятия станут режиссёр-постановщик Светлана Дружинина, Народный артист России Дмитрий Харатьян, актер театра и кино Михаил Мамаев.

В Дом искусств на вечер зрители смогут попасть бесплатно по пригласительным билетам. Получить приглашение можно по адресу: Калининград, пр-т Мира, 41-43, второй этаж (кнопка на домофоне «Фестивальная дирекция»).

В программе вечера – показ эксклюзивных материалов из новых фильмов, рассказ о съемках лент.