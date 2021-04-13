В Калининграде задержали двух велосипедных воров

Полицейские в Калининграде задержали двух подозреваемых в серии краж велосипедов. Мужчины орудовали в подъездах.

«Оба всегда носили с собой кусачки, чтобы повреждать противоугонные тросы. Мужчины проникали в дома через оборудованные домофонами двери, представляясь соседями либо коммунальными службами, а сами при этом похищали велосипеды», - сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Отмечается, что 34-летний злоумышленник «работал» в Центральном районе, он, в частности, угнал велосипед из дома на Советском проспекте. А его 39-летний «коллега» промышлял в Ленинградском – угнал велосипед с улицы Куйбышева.