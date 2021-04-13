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Общество13 апреля 2021 22:59

В Калининграде общегородской субботник назначили на 24 апреля

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Общегородской субботник в Калининграде назначили на 24 апреля. К участию приглашают всех неравнодушных горожан. Об этом сообщает мэрия в Facebook.

«Можно выйти с лопатой или граблями, например, к себе во двор. Или можно присоединиться к любой инициативной группе, наводящей порядок на территориях муниципалитета», - отмечают в администрации, призывая соблюдать все санитарные правила, носить маски и перчатки.

При этом с 12 апреля по 10 мая проходит традиционный месячник благоустройства, когда калининградские коммунальщики трудятся с двойной энергией, приводя город в порядок после зимы.