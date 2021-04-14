В Калининграде ищут владельца велосипеда, который всю зиму простоял у мэрии

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде разыскивают владельца велосипеда, который несколько месяцев назад припарковал своего двухколесного друга у здания городской администрации. Там, у заборчика велосипед простоял всю зиму.

«Да, просто жалко наблюдать, как всю зиму ржавеет напротив входа в администрацию еще один чей-то двухколесный друг. Тем более, что погода на улице снова располагает к частому использованию этого вида транспорта. Хозяин (хозяйка) отзовись!», - написали на официальной страничке горадминистрации в «ВКонтакте» и отметили, что ровно два года назад точно так же удалось разыскать через соцсети хозяйку велосипеда, который был оставлен на зимовку на парковке у мэрии.