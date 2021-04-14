Калининградец вскопал соседке огород, а потом обокрал ее

В Калининграде 45-летний мужчина вместе со знакомым вызвались помочь пожилой соседке вскопать огород. После работы 83-летняя женщина позвала помощников на чай. И, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, один из мужчин обыскал комнату и забрал из шкафа в спальной комнате 93 тыс рублей.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый калининградец. Он уже сознался в содеянном и признался, что потратил деньги… на обновление гардероба.

За кражу ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.