Багратионовск попал в топ новых туристических направлений на майские праздники

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В России большинство объектов размещения на майские праздники уже забронированы, поэтому туристы ищут альтернативные направления для майского отдыха. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления стали популярными в 2021 году, недели в прошлом году. Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 10 мая 2021 года.

По статистике сервиса, туристы бронируют отдых на майские праздники от 1 до 19 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,4 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Оленевке и Таганроге, дороже – в Кучугурах.

Девять новых направлений на майские праздники:

Кучугуры – 3840 / 2,5 ночи *

Оленевка – 1386 / 3,5 ночи

Таганрог – 1400 / 19 ночей

Хабаровск – 3375 / 1 ночь

Манжерок – 10000 / 6 ночей

Багратионовск - 2900 / 4 ночи

Иркутск – 3540 / 1 ночь

Андреаполь – 2800 / 5 ночей

Суоярви - 3500 / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях.