Житель Знаменска задушил сожительницу и пытался утопить тело в реке

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В Гвардейске вынесли приговор местному жителю, который убил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Знаменске. Пьяный мужчина сначала жестоко избил сожительницу, а затем задушил ее простыней. После этого он вынес труп женщины в гараж, замыл место преступления, сжег в печи ее телефон и простынь, а тело он намеревался утопить в реке, но не успел, так как был застигнут сотрудниками полиции.

Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 9-ти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.