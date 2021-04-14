4 медика, 2 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 40 новых случаев ОРВИ, 6 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 20 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 2 работника образования;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общепита;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- работник промышленных предприятий ;
- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- учащийся Школы 29 Калининград;
- 3 неработающих.
Всего в области с начала пандемии подтверждено 30924 случая заболевания.