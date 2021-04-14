4 медика, 2 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 40 новых случаев ОРВИ, 6 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 20 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 2 работника образования;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общепита;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- работник промышленных предприятий ;

- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся Школы 29 Калининград;

- 3 неработающих.

Всего в области с начала пандемии подтверждено 30924 случая заболевания.