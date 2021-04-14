Калининградский борец выиграл золото чемпионата России спорта глухих

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде прошли национальные соревнования по спортивной борьбе среди атлетов с нарушением слуха. Накануне в дворце спорта «Юность» состоялся первый из двух турниров – чемпионат России спорта глухих по греко-римской борьбе.

Калининград представлял чемпион России и Европы среди глухих, а ранее и чемпион мира среди здоровых борцов Алексей Шемаров. Мастер спорта России международного класса из Калининграда провел четыре поединка, не отдав соперникам ни одного балла.

Три победы Алексей одержал досрочно техническим решением судей, одного противника победил на туше, уложив на лопатки.