В Калининградской области ввели жилищные сертификаты для сирот

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В Калининградской области ввели жилищные сертификаты на приобретение жилья для сирот. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказала министр по социальной политике Анжелика Майстер, теперь у сирот включенных в список на обеспечение помещениями специализированного жилищного фонда и достигших 23 лет, есть выбор – ждать квартиру по очередности либо получить сертификат и самостоятельно приобрести жилье.

«При этом ребята могут купить не только однокомнатную, но и двух- или трехкомнатную квартиру, используя помимо средств сертификата другие источники, например, семейный капитал, заемные средства, государственную помощь на погашение ипотечного кредита семьям, где родился третий ребенок. Кроме того, им предоставляется возможность выбрать не только муниципалитет для проживания, но и дом, этажность, нужную площадь жилого помещения, которое уже не будет находиться в спецфонде, и сразу становиться его собственниками. В этом году мы апробируем сертификаты пока для 50 человек», – сообщила руководитель ведомства.

Сертификат является именным документом, удостоверяющим право на однократное получение выплаты за счет средств областного бюджета, которая направляется исключительно на приобретение жилого помещения. Срок его действия – 3 года. Размер выплаты составляет 1 622 709 рублей. В случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения меньше максимального размера выплаты, то размер единоразовой выплаты устанавливается равным стоимости данного жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи.

Для получения сертификата заявители должны обратиться в министерство социальной политики Калининградской области до 1 августа и подать заявление о предоставлении выплаты и выдаче жилищного сертификата.