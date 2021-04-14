Дом Армина Мюллера-Шталя в Советске забрали у нерадивого собственника

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В понедельник, 12 апреля, Советский городской суд удовлетворил заявление Службы охраны объектов культурного наследия об изъятии у собственника памятника архитектуры, известного в народе как «Дом Армина Мюллера-Шталя».

Как сообщили «Комсомолке» в службе, причиной обращения в суд стало «бесхозяйственное содержание объекта культурного наследия».

- Нет сомнений, что собственник будет обжаловать решение суда, но после его вступления в законную силу объект будет изъят и реализован с публичных торгов, - сообщил руководитель службы Евгений Маслов.

Ранее губернатор Антон Алиханов признавал, что отношение собственника к памятнику архитектуры «приведет к утрате объекта» и отмечал, что уже встречался с владельцем.

- Мы предлагали ему различные варианты, но, к сожалению, он покупал дом и хочет, понятно, эти деньги вернуть. Он рассчитывал на одну экономику, а получил… Мы, конечно, с пониманием к этому относимся, но не видим никаких действий с его стороны по защите того, чем он владеет, - заявлял глава региона. - Защитил хотя бы стекла.

Дом №15/10З на улице Ломоносова был построен в начале прошлого века и представляет собой высокий четырехэтажный особняк с башенкой и множеством декоративных украшений на фасаде. Известно, что в нем 17 декабря 1930 года родился будущий актер Армин Мюллер-Шталь. В 1945 году его семья, спасаясь от войны, была вынуждена уехать в Берлин.