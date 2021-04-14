В Советске на водителя завели уголовное дело за повторное пьяное вождение

В Советске завели уголовное дело на местного жителя за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

24-летнего водителя «Мазды» задержали 18 марта после погони. Мужчина проигнорировал законные требования полицейских об остановке и попытался скрыться. При этом он создавал реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения, выезжал на встречную полосу и на неоднократные требования инспекторов ГИБДД об остановке не реагировал. Автоинспекторы применили табельное огнестрельное оружие для повреждения колес.

После задержания выяснилось, что водитель был в состоянии опьянения, при этом ранее он уже был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством за аналогичное правонарушение. В полиции отметили, что автомобиль рецидивиста был изъят.