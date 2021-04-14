С начала года 80 калининградцев пострадали от укусов клещей

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С начала 2021 года в Калининградской области от укусов клещей пострадали 80 человек, в том числе, 36 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, первые обращения жителей Калининградской области, пострадавших от укусов клещей, зарегистрированы в феврале. Это связано с погодными условиями, которые способствовали раннему началу периода активности и клещей, и их прокормителей.

За последнюю неделю в регионе от укусов клещей пострадали 29 человек, в том числе, 13 детей.