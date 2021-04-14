«Единая Россия» выступила за увеличение финансирования благоустройства городов и сел

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Депутаты от фракции «Единая Россия» выступили с инициативой о расширении объемов финансирования проекта по благоустройству городов и сел России. Объекты для облагораживания будут определены самими гражданами на всероссийском голосовании.

Впервые голосование проведут на федеральной площадке za.gorodsreda.ru. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину расширить возможности программы, пишет Nashgorod.

- Свои придворовые зоны с хорошими лавочками, зеленью, детскими и спортивными площадками для граждан более необходимы, чем отремонтированные парки или набережные», - заявил Турчак на встрече с Хуснуллиным, прошедшей 13 апреля.

Он считает, что все мероприятия по облагораживанию дворовых зон следует вынести в отдельный пункт программы и отдельно финансировать эти работы.

Также Турчак вынес на обсуждение инициативу о повышении минимального порога финансирования по программе для регионов с невысокой численностью населения. Благодаря этому будет доступно благоустроить гораздо больше объектов в отдаленных регионах страны. Помимо этого, он высказался за расширение числа городов-участников всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому они смогут добиться предоставления дополнительных средств на развитие.

Марат Хуснуллин согласился с предложениями Андрея Турчака. Он дал обещание, что вопрос подробно обсудят в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства в тесном партнерстве с ЕР.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» разрабатывался по инициативе ЕР, в его основу положили партпроект «Городская среда». За четыре года в РФ получилось провести благоустройство более 83 тысяч общественных зон и дворов, играющих особую роль в жизни местного населения - именно их мнение было взято в расчет в первую очередь в ходе выбора объектов для благоустройства.

- Наша цель в долгосрочной перспективе заключается в том, чтобы доля граждан в возрасте более 14 лет, вовлеченных в решение проблем развития городской среды, доходила до 30%, - объяснил Марат Хуснуллин.

Он считает, что до сведения граждан нужно донести информацию, что они могут своими решениями участвовать в изменении внешнего облика своих населенных пунктов, а также увеличивать гражданскую ответственность за внешнее состояние дворов своих домов и общественных мест.

На портале ER.ru указывается, что в ходе подготовки федерального бюджета на текущий год ЕР добавила поправки, предполагающие расширение финансирование программы в размере 2 млрд рублей. Эти средства пустят на благоустройство 900 дворов и общественных территорий в уже в 2021 году.

- Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в Калининградской области проходит при непосредственном участии жителей и депутатов партии «Единая Россия» в муниципалитетах. Ведь только граждане лучше знают, какие общественные пространства необходимо привести в порядок. Появляются новые детские площадки, озеленяются скверы, дворовые территории обретают новый вид.

В 2021 году в Калининграде, Гусевском, Мамоновском, Нестеровском и Правдинском городских округах в порядок приведут 16 дворовых и 9 общественных территорий. Объем финансирования составляет 334,7 млн рублей из бюджетов всех уровней. В самом Калининграде отремонтируют семь дворов в Ленинградском районе. Также в областном центре в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году реконструируют улицу Соммера и проведут третий этап благоустройства сквера у «Киноленда», - прокомментировал Олег Быков, координатор партпроекта «Городская среда» в Калининградской области.