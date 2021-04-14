Недовольный качеством воды калининградец сжег два водомата

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в поджоге двух водоматов. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

В ночь на 22 февраля злоумышленник при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджёг вендинговый автомат по продаже очищенной воды, установленный на цокольном этаже одного из домов по улице Балашовской в Калининграде. 5 марта аналогичным образом пострадал ещё один подобный аппарат у соседнего здания.

Следственно-оперативная группа разыскала свидетелей и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что поджигатель скрывал лицо под маской, сотрудники уголовного розыска установили его личность. Им оказался 50-летний местный житель. Он заявил, что его не устраивало качество воды.

Теперь поджигателю водоматов грозит до 5 лет лишения свободы.