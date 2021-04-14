В Калининграде в четверг ожидаются перерывы в телевещании

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В Калининграде в четверг, 15 апреля, возможны перерывы эфирного вещания на каналах первого и второго мультиплексов. Об этом сообщает региональное министерство цифровых технологий и связи

Перерывы эфирного телевещания ожидаются в период с 10.30 до 11 часов на каналах первого мультиплекса и с 12 до 13 часов на каналах второго мультиплекса в связи с плановыми работами на технологическом оборудовании филиала РСТС «Калининградской ОРТПЦ».

«Просим калининградцев не беспокоиться, если возникнут перерывы в работе телеканалов: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия «Культура», Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, ТНТ, СТС. Они будут кратковременными», – пояснил глава регионального минцифры Вадим Рыскаль.