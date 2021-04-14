Случаи коронавируса за сутки выявили в 10-ти калининградских городах

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 49 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в 10-ти муниципалитетах
Больше всего заболевших в Калининграде – 34 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Балтийский городской округ – 1
Гвардейский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 1
Правдинский городской округ - 1
Славский городской округ – 1
Советский городской округ – 4
Неманский городской округ – 2
Мамоновский городской округ - 2
Черняховский городской округ - 5