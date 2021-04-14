Случаи коронавируса за сутки выявили в 10-ти калининградских городах

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 49 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в 10-ти муниципалитетах

Больше всего заболевших в Калининграде – 34 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Балтийский городской округ – 1

Гвардейский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 1

Правдинский городской округ - 1

Славский городской округ – 1

Советский городской округ – 4

Неманский городской округ – 2

Мамоновский городской округ - 2

Черняховский городской округ - 5