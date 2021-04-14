В Калининграде экс-замдиректора фирмы подозревают в краже на 1,2 миллиона

В Калининграде завели уголовное дело на бывшего замдиректора компании, занимающейся складированием и хранением. 36-летнего мужчину подозревают в краже 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, в марте злоумышленник украл с территории предприятия 20 тонн арматуры, а затем перепродал металл и потратил деньги на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Расследование уголовного дела по статье «Кража» продолжается, полицейские также устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.