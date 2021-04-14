Виновата погода: В мэрии объяснили, почему развалилась отремонтированная улица Баранова

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде снова ремонтируют улицу Баранова. До конца апреля все ремонтные работы обещают завершить. Как сообщает пресс-служба администрации города, на пешеходной улице переложат просевшую плитку, вернут на место вырванные ограничители, частично разберут и соберут обратно «поплывшие» клумбы.

В мэрии же рассказали, в чем причина неудовлетворительно состояния улицы.

«На вопрос «кто виноват, что случай признан гарантийным», подрядчик отвечает – в первую очередь погода! Инженеры не зря в один голос твердят, что зимние перепады температур и высокая влажность, столь характерные для наших широт, очень плохо влияют на состояние конструкций», - отмечают в пресс-службе. - Когда на улице «минус 20», грунт под клумбой увеличивается в объемах неравномерно, в итоге сооружение «идет волнами».