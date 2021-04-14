В Калининграде в областной библиотеке пройдет бесплатный поэтический вечер

. Фото: Калининградская областная научная библиотека

В Калининград с творческим вечером приезжает поэтесса, автор и исполнитель песен Екатерина Смолева.

Послушать стихи, задать вопросы гостье можно будет в четверг, 15 апреля в лекционном зале Калининградской областной научной библиотеки. Начало вечера в 19:00.

Стихи и сказки Екатерины опубликованы в журналах, сборниках и альманахах Москвы, Калининграда, Иркутска, Новокузнецка и Улан-Удэ.

Она – лауреат международных фестивалей, неоднократный победитель поэтических чемпионатов.

Для посещения вечера нужно записаться по тел.: 21-68-82.