В Калининграде в областной библиотеке пройдет бесплатный поэтический вечер

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Фото: Калининградская областная научная библиотека
В Калининград с творческим вечером приезжает поэтесса, автор и исполнитель песен Екатерина Смолева.
Послушать стихи, задать вопросы гостье можно будет в четверг, 15 апреля в лекционном зале Калининградской областной научной библиотеки. Начало вечера в 19:00.
Стихи и сказки Екатерины опубликованы в журналах, сборниках и альманахах Москвы, Калининграда, Иркутска, Новокузнецка и Улан-Удэ.
Она – лауреат международных фестивалей, неоднократный победитель поэтических чемпионатов.
Для посещения вечера нужно записаться по тел.: 21-68-82.