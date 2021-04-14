На улице Киевской в Калининграде с балкона на 16-м этаже упала женщина

Инцидент произошел сегодня, 14 апреля. Женщина упала с балкона 16-го этажа дома №67 по улице Киевской. Как сообщает klops.ru, медики спасти пострадавшую не успели - калининградка погибла на месте.

По словам очевидцев, женщина сама вышла на балкон. Что именно стало причиной трагедии, выясняют правоохранительные органы.

Отметим, что похожий случай произошел сегодня утром у подъезда дома №137 по улице Аксакова в Калининграде. Прохожие обнаружили на тротуаре тело мужчины, который предположительно выпал из окна подъезда на 8-м этаже. Обстоятельства смерти также устанавливаются.