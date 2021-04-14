В Калининграде полиция нашла взломщика по отпечаткам пальцев на зажигалке

Зажигалку 43-летний неоднократно судимый взломщик обронил на месте преступления, когда подбирал ключи к дачному домику. Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Ленинградскому району Калининграда обнаружили и передали улику на исследование экспертам. По отпечаткам пальцев личность злоумышленника была установлена.

- Во время обыска на съемной квартире злоумышленника полицейские нашли похищенный из садового общества телевизор. Вор как раз смотрел на нем различные развлекательные телепередачи, когда к нему пришли сотрудники полиции. Остальные вещи – углошлифовальная машинка и бензопила – злоумышленнику в хозяйстве не пригодились и он их продал. Сейчас ведется их розыск, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.