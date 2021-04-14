Эксперт: отдых в калининградских санаториях оказался самым дорогим в Северо-Западном федеральном округе

Россияне любят отдыхать и укреплять здоровье в санаториях Светлогорска. Фото: Александр КАТЕРУША

Отдых в калининградских санаториях оказался одним из самых дорогих в Северо-Западном федеральном округе, сопоставим со столичными ценами. Об этом «Business FM Калининград» рассказал основатель проекта онлайн-бронирования «Санатории-России.РФ» Евгений Терентьев.

- Сутки пребывания в санаториях Калининградской области этим летом, в среднем, будут стоить 4100 рублей, - отметил Евгений Терентьев. - Примерно столько же стоит отдых и лечение в Москве. В нашем федеральном округе дороже отдых только в Ленинградской области - 4300 рублей. На рост цен повлиял увеличившийся спрос. В начале пандемии санатории были закрыты. После снятия ограничительных мер и на фоне закрытых границ отдых в оздоровительных учреждениях стал набирать популярность. То же самое произошло и в Калининградской области.

При этом эксперт добавил, что «высокая цена может говорить не только о дороговизне отдыха, но и о качестве и перечне предоставляемых услуг, в том числе лечебного характера».

По данным сервиса «Санатории-России.РФ», самый дорогой отдых в российских санаториях сегодня зафиксирован: в Ялте — около пяти тысяч рублей, в Сочи — почти четыре с половиной.

В некоторых санаториях Калининградской области разработали программы восстановления после перенесенного коронавируса. Об этом можно почитать здесь.