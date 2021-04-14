Учитель начальных классов из Гурьевска победила в региональном этапе конкурсе «Учитель года»

Валентина Мельниченко (в центре) интересно работает с младшеклассниками. Фото: Правительство Калининградской области

Сегодня в Калининграде подведены итоги регионального этапа конкурса «Учитель года».

- «Учителем года» признана педагог начальных классов Валентина Мельниченко из «Классической школы» Гурьевска, - сообщили в региональном правительстве. - Уже почти 19 лет она работает в сфере образования. Начинала как преподаватель немецкого языка, последние десять лет является учителем начальных классов.

Отмечается, что Валентина Мельниченко в своей деятельности использует нейропсихологический подход и большое внимание старается уделять духовно-нравственному воспитанию школьников.

Примечательно, что впервые в регионе лучшим стал педагог начальной ступени школьного образования.

О других результатах конкурса педагогов можно узнать здесь.