Под Правдинском в результате пожара выгорела «Мазда»

Вечером в среду, 14 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Цветочной в поселке Мозырь Правдинского городского округа.

- В одноэтажном с чердачным помещением кирпичном жилом многоквартирном доме сгорела и разобрана кровля на площади 10 квадратных метров, - сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области. - Сгорела деревянная пристройка к дому площадью 60 квадратных метров, внутри нее выгорел автомобиль «Мазда 626» .

В ведомстве отметили, что пострадавших нет. О причине возгорания не сообщается.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей и пожарной команды «Пеньки» в составе: 9 человек и 3 единиц техники.