В Калининградской области несколько участков игорной зоны сдаются в аренду

Власти Калининградской области сдают в аренду несколько участков игорной зоны. Фото: Иван МАРКОВ

В поселке Куликово Зеленоградского городского округа на территории игорной зоны «Янтарная» определены границы шести участков земли, и они выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды.

Соответствующее постановление правительства Калининградской области опубликовано на портале правовых актов.

Участки характеризуются по-разному. Один предназначен для казино с отелем категории не ниже трех звезд (его площадь - 1,4 га), еще два участка готовы сдать в аренду под казино с отелем категории не ниже четырех звезд (5 га и 3,6 га). Под казино с объектами торговли выделено 2 га, под казино с 5-звездочным отелем - 3,6 га, для отдельного казино - 1,4 га.

Срок аренды всех участков - 58 месяцев. Начальная цена самого дорого лота - 3 миллиона 147 тысяч 100 рублей.