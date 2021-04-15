Воровал в больницах и школах: калининградец приговорен к колонии строго режима за серию краж

27-летний калининградец несколько месяцев прибирал к рукам оставленные без присмотра кошельники и мобильные телефоны в больницах и школах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27-летний калининградец совершил серию краж и за это в ближайшее время будет этапирован в колонию строго режима. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

- В конце 2019 и начале 2020 года злоумышленник проникал в больницы, школы, организации и похищал оставленные без присмотра вещи: мобильные телефоны, кошельки, куртки, - рассказали в полиции. - Подозреваемого задержали оперативники, следователи ОМВД России по Центральному, Ленинградскому и Московскому районов Калининграда возбудили в отношении него уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», которые были объединены в одно производство, окончены и переданы в суд для рассмотрения.

Суд уже вынес приговор – лишение свободы на 4 года и 6 месяцев, а отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.