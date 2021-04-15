Лучница из Калининграда выиграла европейский Гран-при

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Турции прошел первый очный континентальный турнир 2021 года под эгидой мировой федерации стрельбы из лука. На специализированном стрельбище Анталии соперничали свыше 200 представителей классического и блочного лука из 30 государств.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в розыгрыше медалей женского блочного лука приняла участие трехкратная чемпионка мира Наталья Авдеева, которая провела четыре встречи. Уже в 1/8 она встретилась с сильнейшей местной спортсменкой и победила Есим Бостан со счетом 140:137. Затем выиграла у представительницы Эстонии Лиселл Яатма со счетом 136:133.

В полуфинале и финале заслуженному мастеру спорта России встретились коллеги по национальной сборной – Виктория Бальжанова и Арина Черкезова. Сильнее вновь была калининградская спортсменка, выбив 130 и 140 очков из 150 возможных. Третье место среди лучниц-блочниц заняла еще одна россиянка Степанида Артахинова.