3 медика, 2 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 32 случая ОРВИ, 4 случая пневмонии и 5 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 24 пенсионера;

- 3 медицинских работника;

- работник образования;

- сотрудник предприятий торговли и общепита;

- работник предприятия в сфере ЖКХ;

- сотрудник банка;

- работник транспортного предприятия ;

- 4 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 учащихся школ (Лицей 18 Калининград, Школа Пионерского);

- 3 неработающих.

Нарастающим итогом в области зарегистрировано 30965 случаев заболевания.