3 медика, 2 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 32 случая ОРВИ, 4 случая пневмонии и 5 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 24 пенсионера;
- 3 медицинских работника;
- работник образования;
- сотрудник предприятий торговли и общепита;
- работник предприятия в сфере ЖКХ;
- сотрудник банка;
- работник транспортного предприятия ;
- 4 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 учащихся школ (Лицей 18 Калининград, Школа Пионерского);
- 3 неработающих.
Нарастающим итогом в области зарегистрировано 30965 случаев заболевания.