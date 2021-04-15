В Калининграде приставы арестовали товар у нелегальных торговцев

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы и сотрудники администрации провели рейд по местам несанкционированной торговли в районе ТЦ Плаза и Центрального рынка.

Как сообщает пресс-служба приставов, в ходе рейда были установлены граждане, имеющие задолженности по многочисленным штрафам за несанкционированную торговлю в размере от 10 до 80 тысяч рублей. Приставы-исполнители арестовали товар, которым торговали должники, составили его опись и передали на ответственное хранение.

Не желая лишиться товара, одна из должниц погасила задолженность 14 тысяч рублей на месте через мобильный терминал. У остальных «нелегалов» есть десять дней на то, чтобы рассчитаться с долгами. В противном случае товар будет оценен и реализован.