На калининградский музей «Блокгауз» напали вандалы

Сломанная тараном стена Фото: Николай Троневский

В Калининграде в блокгаузе-редюите бастиона «Грольман» на Литовском валу в ночь с 13 на 14 апреля неизвестные попытались выломать железную дверь и сломали часть стены. Об этом написал в группе своего будущего музея «Блокгауз» краевед Николай Троневский.

- Как во времена средневековья, разломали законсервированную часть тараном, железная дверь устояла, но замок заклинило, не могу попасть внутрь. Вот такой у нас народ, - сообщил Троневский.

Напомним, что калининградец приобрел это историческое здание и после его восстановления планирует выставить в нем посуду из кенигсбергских кафе, ресторанов и отелей (а также из других городов Восточной Пруссии), пивные бутылки, бочки и другую атрибутику старинных пивоварен.