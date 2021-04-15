Пятикратный рост: калининградцы стали чаще выбирать самостоятельную регистрацию симкарт

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В Калининградской области за год абоненты МегаФона в пять раз увеличили количество самостоятельных активаций SIM-карт через мобильное приложение оператора и сервис Госуслуг. Такой способ подключения к мобильной связи клиенты выбирают, приобретая SIM-карты через несетевую розницу компании.

SIM карты МегаФона с саморегистрацией жители региона могут приобрести в магазинах «у дома», сервисных центрах по ремонту телефонов, магазинах промтоваров и бытовой химии, а также сетях «Розетка39», «СОХО», «Дивизион» и АЗС «РОС и НЕФТЬ», «Балтнефть», «НЕФТЕГАЗКАЛИНИНГРАД». Всего по области насчитывается более 750 точек продаж.

«Активно расширять каналы продаж SIM-карт с саморегистрацией мы начали в апреле прошлого года, когда калининградцы были вынуждены находиться на самоизоляции. Однако даже после снятия ограничительных мер, мы увидели, что спрос на такой способ подключения растет. Активация занимает не более 10 минут. И помимо того, что купить SIM-карту можно в любом удобном для клиента месте, активировать ее можно онлайн», – отметил директор отделения МегаФона в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Активировать SIM-карту абонент может самостоятельно в мобильном приложении МегаФона, там же выбрать подходящий тариф, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с возможностью сохранения неизрасходованных гигабайтов и минут. Для того, чтобы начать пользоваться услугами достаточно сфотографировать паспорт или авторизоваться на портале Госуслуг.