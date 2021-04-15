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Общество15 апреля 2021 13:40

В Озерском районе механизатор похитил 300 литров топлива

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Озерском районе полицейские задержали механизатора, который похитил дизельное топливо с трактора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером в районе посёлка Шувалово Озёрского района 32-летний механизатор слил в привезённые покупателем канистры порядка 300 литров дизельного топлива. Задержали их с поличным до того, как мужчины загрузили ёмкости в автомобиль.

На механизатора завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу», в отношении покупателя топлива проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.