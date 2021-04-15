В Калининграде полицейские задержали велосипедиста-грабителя

В Калининграде полицейские и сотрудники ЧОП по горячим следам задержали велосипедиста-грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Батальной. 40-летний мужчина возвращался с дня рождения и разговаривал по телефону. В этот момент неизвестный на велосипеде выхватил гаджет из рук владельца и попытался скрыться. Потерпевший сразу же бросился в погоню и догнал обидчика.

Завязалась потасовка, и почти сразу на место подъехал наряд патрульно-постовой службы, находившийся на маршруте патрулирования совместно с сотрудниками ЧОП.

Подозреваемого в грабеже велосипедиста задержали, им оказался ранее судимый за кражи и грабёж 32-летний житель Калининграда. В ходе поверки выяснилось, что велосипед находился в розыске с ноября 2020 года, когда его украли из подъезда дома на улице Челнокова.

На задержанного завели уголовные дела по статье «Грабеж» и «Кража».