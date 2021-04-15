В Калининграде приглашают на работу сказочника

Любопытная вакансия размещена на сайте поиска работы SuperJob. Калининградская компания Nebo, занимающаяся разработкой приложений, ищет автора, который бы сочинял сказки.

"Мы постоянно пополняем коллекцию ментальных путешествий перед сном, поэтому ищем авторов, которые могли бы писать для нас рассказы на ночь", - сообщает работодатель и перечисляет требования к текстам. Среди них: глубокая мысль или интересный сюжет, большое количество описаний, а, кроме того, "все должно быть с позитивной точки зрения".

Работа удаленная. Платить обещают от 3 до 3,5 тысячи рублей в день.