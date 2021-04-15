В Калининграде установят 14 стальных стел в честь врачей, борющихся с ковидом

Выкованная стела в честь врачей Фото: Эдуард Оганисян

В Калининградских больницах появятся 14 выкованных из металла стел в благодарность врачам, сражающимся с эпидемией COVID-19. Об этом «Комсомолке» сообщил президент калининградской гильдии кузнецов и художников по металлу Эдуард Оганисян.

- Это часть проекта «Открытое сердце», который реализует Гильдия кузнецов России, - заявил Оганисян. – В Калининграде 14 кузнецов будут ковать металл, и будет создано 14 стел. Несколько предпринимателей безвозмездно поддерживают кузнецов финансово, но мы надеемся, что горожане нас тоже поддержат. Сейчас мы ведем переговоры с минздравом об установке стел на территории больниц, сотрудники которых погибли во время борьбы с эпидемией. Кроме того, семьям погибших врачей мы подарим стальные розы в знак нашей признательности.

Как пишет автор проекта, президент Гильдии кузнецов России Василий Кондуров, в других городах установка стел уже началась. Одна из них, например, передана в «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи»

- Стела по пропорциям с человека, по образу восклицательного знака, как наше восклицание и восхищение героическим трудом врачей. Шар – точка восклицательного знака, как символ земного шара, на котором стоит великий врач. Сверху символ красного креста с надписью: «С благодарностью врачам всего мира», как шапочка врача, - объясняет Кондуров. - Ниже открытое сердце, окруженное наклонным отчеканенным текстом с названиями специализаций врачей. В силу их большого количества, текст заканчивает надпись – «Всем людям, посветившим свою жизнь медицине».