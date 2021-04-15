Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки был выявлен 41 новый случай коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 13-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 13 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –2

Нестеровский городской округ - 1

Пионерский городской округ – 1

Балтийский городской округ – 1

Гвардейский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 4

Гусевский городской округ - 4

Зеленоградский городской округ – 6

Светлогорский городской округ – 3

Советский городской округ – 2

Неманский городской округ – 1

Черняховский городской округ - 2