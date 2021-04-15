Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки был выявлен 41 новый случай коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 13-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 13 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –2
Нестеровский городской округ - 1
Пионерский городской округ – 1
Балтийский городской округ – 1
Гвардейский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 4
Гусевский городской округ - 4
Зеленоградский городской округ – 6
Светлогорский городской округ – 3
Советский городской округ – 2
Неманский городской округ – 1
Черняховский городской округ - 2