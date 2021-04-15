В Калининграде на юриста завели дело за дачу взятки полицейскому

В Калининграде на 32-летнего юриста завели уголовное дело за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Ранее у юриста нашли наркотики и ему грозила уголовная ответственность. Решить вопрос мужчина пытался за 400 евро, однако временно исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинградскому району от денег отказался.

Юриста уже допросили, он дал признательные показания, добавили в пресс-службе Следственного комитета. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.