В Калининграде на острове Канта установят громадный телевизор и магнитофон

. Фото: Александр КАТЕРУША

С 30 апреля по 10 мая на острове Канта проведут ярмарку. Как сообщают организаторы, посетить ее можно будет бесплатно.

«Все 11 дней у нас нон-стоп будет играть музыка: живая и электронная. Гостей ярмарки ждут выступления уличных музыкантов и DJ-сеты. Два DJ-пульта - в виде громадного магнитофона и телевизора - будут установлены на острове. Музыка зазвучит и на улице, и в концертном зале - многочисленные, дневные и вечерние, концерты в Кафедральном соборе, посвященные Пасхе, Дню победы и другим праздникам, состоятся по расписанию», - отмечают организаторы.

В программе вкусная еда, торговля сувенирами и товарами ручной работы, выставки редких ретроавтомобилей образца 30-х - 70-х годов.

График работы ярмарки - с 11.00 до 22.00 ежедневно.