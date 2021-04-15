В Калининграде полицейские задержали табачного вора

В Калининграде полицейские задержали местного жителя, который промышлял кражами сигарет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

36-летний мужчина повадился за сигаретами в супермаркет на улице Карла Макса. Он заходил в торговую точку в числе первых посетителей, выбирал кассу без продавца, открывал шкаф с табачной продукцией и похищал оттуда сигареты.

Всего он украл более 200 пачек сигарет стоимостью более 32 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело, полиция устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений и дополнительные эпизоды хищения.