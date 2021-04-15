Калининградец украл минивен с помощью эвакуатора

Житель Калининграда всего-то на несколько дней оставил свой «Ford Aerostar» на неохраняемой стоянке на улице Карамзина в Московском районе, но когда явился за своим движимым имуществом, не обнаружил минивен на месте.

Обнаружили его в итоге сотрудники угрозыска райотдела полиции, к которым обокраденный автовладелец обратился за помощью. Как выяснилось, один 43-летний калининградец решил сэкономить на ремонте своего минивэна. Приглядев авто той же марки, вызвал эвакуатор и попросил доставить якобы сломавшуюся иномарку в один из поселков. У скорохватов задавать лишних вопросов не принято – сграбастали бедный «Форд» и уволокли, куда было заказано. И теперь, вероятно, проходят свидетелями по уголовному делу по факту кражи.

Хорошо, если не соучастниками…